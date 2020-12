Qui étaient les cathares?

On ne peut absolument pas parler de la ville de Carcassonne sans mentionner les Cathares. Le Catharisme était une religion très active en Europe et particulièrement dans la région de Carcassonne comme le narre L’épopée cathare. Le milieu du XIIème siècle correspond à un période prospère de l'histoire où une très grande tolérance religieuse régnait. Juifs, Catholiques et Cathares vivaient en harmonie. Les Cathares étaient des Chrétiens, mais à la différence de l'église romaine, ils considéraient que Dieu avait créé la perfection spirituelle et l'éternité, tandis que la vie matérielle n'était autre que la création du Diable. Par conséquent, ils menaient une vie très austère et refusaient tout plaisir terrestre: La nourriture où la viande était interdite était très sobre, sexe et richesse étaient bannis.

Les parfaits (membres du clergé Cathares) avaient la réputation de connaître les secrets de l'alchimie et de pratiquer la magie. Cette façon de vivre et ces pratiques plus que mystérieuses ne furent pas au goût des Catholiques pour longtemps, et plus particulièrement pour les seigneurs qui voyaient en ce mode de vie une menace. Les Cathares furent massacrés et condamnés au bûcher. Certains habitants de Carcassonne pensent encore qu'avant leur exécution les Cathares ont eux aussi caché leurs trésors dans les montagnes environnantes.