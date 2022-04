La cuisine aménagée et le Feng-Shui

Le Feng Shui ?

Le Feng Shui ( 风水 pinyin : fēng shuǐ), soit littéralement “vent et eau”, est un des Arts Taoïstes de la Chine millénaire qui a pour but l’harmonie de l’énergie d’un lieu (le Qi) afin de favoriser le bien-être, la santé, la prospérité des personnes qui l’occupent. Le feng Shui selon lequel la façon dont est agencée une maison a un impact sur le comportement de ses habitants.

Cet art permet de mieux vivre et de mettre de l’ordre dans sa vie pour parvenir à une meilleure réalisation personnelle.

Les Chinois se réfèrent depuis des siècles au Feng Shui pour concevoir leurs villes et bâtir leurs maisons ou enterrer leur défunts. Aujourd’hui encore les maîtres en Feng Shui sont consultés dans le milieu des affaires pour l’implantation des bureaux. Et c'est utilisé aujourd'hui par de plus en plus de propriétaires de maison en Occitanie par exemple, qui payent des artisans pour une rénovation de cuisine Hérault en vibration avec ces principes du Feng Shui



L’harmonie dans la cuisine et l’habitat

Les grands principes du Feng Shui sont l’optimisation des « flux de Qi » influencés par les formes et les matières qui constituent l’environnement et l’équilibre des forces. Ils reposent sur la théorie des 5 éléments (la Terre, le Métal, l’Eau, le Bois et le Feu) et sur le principe du Yin et du yang.

Votre cuisine se veut en harmonie avec votre habitat, sereine, dans les couleurs de la Terre, respectueuse des règles du Feng Shui et de l’environnement. Le désordre, le mélange des genres sont tenus à l’écart. Vaisselle, aliments, produits d’entretiens trouvent leur place sans se confronter.

Une cuisine chaleureuse et apaisée renferme derrière ses portes une organisation parfaite des choses vous prodiguant confort et bien être. La pièce à vivre de votre maison est conviviale et fonctionnelle, élégante. C’est véritablement la recherche de l’harmonie avec votre style de vie.