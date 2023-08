Créer son intérieur Feng Shui

Le Feng Shui est une tradition chinoise basée sur l'équilibre des énergies invisibles de la nature et de l'environnement. Il est possible d'appliquer les règles du Feng Shui pour la décoration et la rénovation de sa maison.

Voici quelques recommandations et conseils sur la décoration de chaque pièce d'un logement.

Avant tout, il faut savoir que le Feng Shui a pour but d'équilibrer les énergies qui nous entourent afin de favoriser le bien-être, la santé et la réussite. De manière générale, il convient d'éviter les angles vifs sur les murs, meubles et objets. Le désordre est à exclure car il empêche les énergies de circuler. Votre logement doit donc être bien rangé ! Voici les conseils d'un bon artisan rénovation de Foix en Ariège qui utilise le Feng Shui.



Dans l'entrée : celle-ci doit être lumineuse, dégagée et idéalement vaste. Les miroirs sont à bannir tandis que les plantes sont les bienvenues.

Dans la chambre : si possible cette pièce doit être le plus éloignée possible de l'entrée afin d'éviter les allées et venues. Le lit doit être contre un mur sans fenêtre et en diagonale par rapport à la porte. Pour un meilleur sommeil : il est recommandé d'éviter les appareils électriques, les plantes, un lustre au-dessus du lit, les miroirs et tout élément ayant un rapport à l'eau (tableaux, photos, aquariums, etc.). Eviter aussi tous documents de travail et garder la décoration de la pièce très simple.

Dans le salon : cette pièce doit être accueillante, lumineuse et située près de l'entrée. Privilégiez les couleurs vives pour rendre le salon plus chaleureux. Eviter de disposer tous les fauteuils et le canapé autour de la télévision pour ne pas en faire l'élément dominant de la pièce et ne mettez pas les fauteuils dos à la porte.

En revanche, il est conseillé de disposer une table basse et de mettre en avant tout signe de vie. Cela peut-être aussi bien le bruit de la tv, que de la musique, un aquarium, une plante verte ou encore des fleurs.

Dans la cuisine : la pièce doit être propre et rangée et le centre dégagé. L'évier ne doit pas être à côté de la cuisinière, ni en face. Les objets coupants doivent être rangés dans les tiroirs et ne suspendez pas de paniers, fleurs ou plantes vertes car cela « pèse » sur la tête.

La salle de bain et les toilettes : idéalement situé au fond du logement, il faut éviter qu'ils soient au centre de la maison. La salle de bain doit être petite, rangée, lumineuse et le décor léger.