Le Symbole perdu, de Dan Brown

Intéressant aperçu de Brown sur les maçons ou la science poétique avec Le Symbole perdu.



"un temple de Dieu" fait référence au "temple" du cerveau ; comment "le créé,...devient le Créateur" ; quand l'oeil est unique, votre corps se remplit de lumière". Pour moi, la dernière partie du livre a ajouté à ma confirmation personnelle de ce qu'est la foi, et que "notre esprit peut générer de l'énergie capable de transformer la matière physique".

Le célèbre symbologue de Harvard Robert Langdon est invité à donner une conférence au Capitole des États-Unis, à l'invitation apparemment de son mentor, un maçon du 33e degré nommé Peter Solomon, qui est à la tête de la Smithsonian Institution. Solomon lui a également demandé d'apporter un petit paquet scellé qu'il avait confié à Langdon des années auparavant.

Mais lorsque Langdon arrive au Capitole, il apprend que l'invitation qu'il a reçue ne venait pas de Salomon, mais du ravisseur de Salomon, Mal'akh se faisant passer pour l'assistant de Salomon, qui a laissé la main droite coupée de Salomon au milieu de la rotonde du Capitole dans une reconstitution de la Main des mystères.

Mal'akh contacte alors Langdon, l'accusant d'avoir trouvé à la fois la Pyramide des Maçons, que les maçons croient cachée quelque part à Washington, et le Mot perdu, de peur que Salomon ne soit assassiné.

Langdon rencontre Trent Anderson, le chef de la police du Capitole, et Inoue Sato, le chef du bureau de sécurité de la CIA. Sato affirme que Mal'akh représente une menace pour la sécurité nationale des États-Unis et que sa capture est plus importante que le sauvetage de Peter, bien qu'elle refuse de s'étendre sur le sujet. En examinant la main de Salomon, ils découvrent un indice qui les mène à l'autel maçonnique de Salomon dans une pièce du sous-sol du Capitole, où ils trouvent une petite pyramide dépourvue de couronnement, avec une inscription gravée dessus. ...