Les Celtes et le Celtisme

Dans la France actuelle, la plus grande découverte archéologique est celle de la tombe de Vix en cote d'or.

La pièce majeure est un cratère colossal en bronze, d'une seule pièce haut de 1,65 m et pesant 208 kg, conservée au musée de Châtillon-sur-Seine. Ce cratère est sans doute sortie d'un atelier de grande Grèce cadeau fabriqué pour des principes barbares avec qui le monde méditerranéen commerçait, et date du - 6e siècle. Le phénomène celtique intéresse presque toute l'Europe : voir ces livres sur les Celtes de plus en plus recherchés.

Face à la civilisation gréco-romaine et à l'arc classique, c'est le plus riche des arts barbares.